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Kayserispor 3-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de futbol heyecanlı 6. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta girdiği pozisyonları gole çeviren Kayserispor, Galatasaray'ı 3-0'lık net skorla devirdi.

Kayserispor 3-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de haftalar geçerken, futbol heyecanı da katlanarak devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ise Kayserispor ile Galatasaray takımları kozlarını paylaştı. Sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen iki ekibin bu zorlu karşılaşmasında gülen taraf Kaysersipor oldu. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 10'a yükseltirken Galatasaray ise son haftalarda kaybettiği puanlara bir yenisini daha ekledi ve 8 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 3-0 GALATASARAY

GOL | 39' Emrah Başssan, sağ kanatta Emre Kılınç'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Kayserispor, serbest vuruş kazandı. Bernard Mensah'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa koşu yapan ve Galatasaray savunmasına kendisini unutturan Mame Thiam, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

GOL | 44' Assunçao'dan topu kapan Mensah, sağ çaprazdaki Emrah Başşsan'ı gördü. Topu kontrol eden ve sol ayağı ile uzak köşeye harika bir vuruş yapan Emrah, topu ağlara gönderdi, Kayserispor farkı 2'ye çıkardı.

GOL | 53' Mame Thiam'ın ceza sahası içerisinde yaptığı rövaşatada top Yedlin'den döndü. Riva'daki VAR merkezinden pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Yaşar Kemal Uğurlu, ABD'li sağ bekin topa eliyle temas ettiğini belirtti ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam, topu ağlara gönderdi, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.

Kayserispor 3-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

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