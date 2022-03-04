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Kayserispor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Kayserispor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kayserispor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor ile Alanyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kayserispor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KAYSERİSPOR – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor – Alanyaspor maçı 7 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor – Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR – ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor – Alanyaspor maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Gamze Durmuş Pakkan görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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