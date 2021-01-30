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Kayserispor - Alanyaspor maçı neden ertelendi? Ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi gün?

Süper Lig'in 23.haftasında oynanması planlanan HES Kablo Kayserispor- Alanyspor maçının günü değişti. Peki Kayserispor - Alanyaspor maçı neden ertelendi? Ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi gün?

Kayserispor - Alanyaspor maçı neden ertelendi? Ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi gün?

Süper Lig'in 22.haftasında Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanan mücadelenin yoğun yağış nedeniyle yarıda kalıp ertelenmesinin ardından Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin tarihi değişti.

KAYSERİSPOR- ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanması planlanan 23.hafta maçı 2 Şubat Salı günü yerine 3 Ocak Çarşamba  günü oynanacak.TFF'den yapılan açıklamada," Açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'ya alındı." denildi. 

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK? SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan 23.hafta maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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