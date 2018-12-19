Kayserispor - Altay: 4-1
ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Altay'ı 4-1 yenen Kayserispor, tur atladı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx),Önder Yılmaz (xxx), Abdullah Bora Özkara (xxx)
KAYSERİSPOR: Muammer(xxxx), Lopes(xx), Levent (xxx), Sapunaru (xxx), Mert (xxx), Hasan Hüseyin (xxx), Varela (xx)(Dk. 61 Kucher xx), Bilal(xxx), Chery (xx)(Dk. 83 Abdullah), Asamoah (xxx)(Dk. 73 Umut x), Kravets(xxx)
ALTAY: Aydın (x), Serkan(xx), Ulaş (x),Hüsamettin (x)(Dk. 46 Paıxao xx), Aganoviç (xx), Çağrı (xx)(Dk. 46 Gençer xx), Yasin (xx), Tevfik (xx), Kappel (xx), İbrahim Akın (xx), Atakan (xx)(Dk 70 Metin x)
SARI KARTLAR: Çağrı, Gençer (Altay)
GOLLER: Dk. 4 Sapunaru, Dk. 37-82 Kravets, Dk. 70 Bilal (Kayserispor) - Dk. 80 Aganoviç (Altay)
ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Altay'ı 4-1 yenen Kayserispor, tur atladı.
4'üncü dakikada Chery'in uzaktan şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu defanstan koşup gelen Sapunaru kafayla filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.
37'nci dakikada Lopes'in ortasını Kravets ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarı 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle kapandı
70'inci dakikada Chrey'in ortasını Asamoah Gyan'dan seken topu Bilal kafayla 90'a gönderdi: 3-0. 80'inci dakikada Aganoviç skoru 3-1'e taşıdı.
82'nci dakikada Kravets, kendisinin ikinci, takıamının ise 4'üncü golünü attı.
Karşılaşma 4-1 sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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