Kayserispor Antalya kampını tamamladı

2 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayan Kayserispor, bugün kente dönecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 10 gün süren Antalya kampını tamamladı. 2 Ocak'ta Belek'te toplanan Sarı-Kırmızılılar dün akşam yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Oldukça verimli ve olumlu geçen Antalya kampı sonrası bugün öğleden sonra Antalya'dan İstanbul'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından Kayseri'ye gelerek çalışmalarına Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde devam edecek.

Yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupasında Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA