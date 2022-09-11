Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 6. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Kayserispor - Antalyaspor maçı canlı izle | Kayserispor- Antalyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 6. haftasındaki Kayserispor- Antalyaspor maçı 11 Eylül 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını ise İlker Takpak ve Selahattin Alpay yapıyor.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kayserispor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ