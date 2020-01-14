Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, takıma operasyon çekilmeye çalışıldığını belirterek, "Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez. Douglao sorunu bitmedi, bitirilmemesi için uğraşanlar var. Kayserili hainler var" dedi.

Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçının ardından Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Gözbaşı açıklamasında, "Özlenen Kayserispor'un sinyallerini gördünüz. Teknik ekibimizi, hocamızı ve mücadele eden futbolcumuzu kutluyorum. Ama özlenen takımı hala göremiyorsunuz. Onun hikayesini anlatacağım. Bizim için önemli olan ligde kalmak. Hainlik hikayeleri var, ben sizi bilgilendireceğim. Eskiden kalan zamanında yapılmayan ödemeler, ayağına 1-2 kez top değmemiş adamları alıp başımıza bela ediyoruz. Dün öğleden sonra bir şey yoktu, 6'dan sonra bir operasyon yapıldı. Buraya kadar geldikten sonra biz o parayı öderiz. Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez. Douglao sorunu bitmedi, bitirilmemesi için uğraşanlar var. Kayserili hainler var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Berna Gözbaşı'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA