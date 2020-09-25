Süper Lig'de heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu hafta oynanacak olan Kayserispor ve Erzurumspor maçı taraftarlar tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. 3. haftası oynanacak olan Süper Lig'de iki takımında birer galibiyetleri ve birer mağlubiyetleri bulunuyor. Peki, Kayserispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de haftanın maçlarından birisi de Kayserispor ile Erzurumspor arasında oynanacak. İki takım arasındaki zorlu mücadele, 26 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper Lig'de 3. hafta maçı olan Kayserispor - Erzurumspor mücadelesi Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyicilerle buluşacak.