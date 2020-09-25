Vali Coşkun koronavirüs tedavi masraflarını açıkladı: 5-15 bin liraLazer yaptırmak isteyen kadının vücudu yandıSon dakika: Bakan Selçuk'tan ilaç alım protokolü açıklamasıNeşet Ertaş ölüm yıldönümünde kendi sözleri ve türküleri ile anılıyorAvrupa Ligi'nde gecenin sonuçlarıDiyanet 5 bin personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Şartlar neler?HDP'li Başkan Ahmet Karasu, partisinin hizmet ettirmediğini söyleyip istifa ettiDGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar 2020Şıhıl Mahşi tarifi, Şıhıl Mahşi Masterchef yapılışı, Şıhıl Mahşi nasıl yapılır?Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Hangi kanaldan yayınlanacak?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kayserispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan yayınlanacak?

Kayserispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan yayınlanacak?

Süper Lig'de 3. hafta maçları devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında Kayserispor - BB Erzurumspor maçı da bulunuyor. Peki, Kayserispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Kayserispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu hafta oynanacak olan Kayserispor ve Erzurumspor maçı taraftarlar tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. 3. haftası oynanacak olan Süper Lig'de iki takımında birer galibiyetleri ve birer mağlubiyetleri bulunuyor. Peki,  Kayserispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de haftanın maçlarından birisi de Kayserispor ile Erzurumspor arasında oynanacak. İki takım arasındaki zorlu mücadele, 26 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma,  Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. 

HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper Lig'de 3. hafta maçı olan Kayserispor - Erzurumspor mücadelesi Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyicilerle buluşacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT