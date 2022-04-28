Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Kayserispor – Beşiktaş maçı canlı izle | Kayserispor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek Ok ve Murat Engin Gözütok yapıyor.

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KAYSERİSPOR İLK 11

33. SILVIU LUNG

3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH

5. SEYEDMAJID HOSSEINI

10. OLIVER MICHEL KEMEN

19. MARIO GAVRANOVIC

21. LIONEL JULES CAROLE

26. THIAM MAME BABA

27. ONUR BULUT

28. RAMAZAN CİVELEK

45. YILDIRIM MERT ÇETİN

91. ANDREA BERTOLACCI

BEŞİKTAŞ İLK 11

30. ERSİN DESTANOĞLU

2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER

3. RIDVAN YILMAZ

4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO

9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA

13. ATIBA HUTCHINSON

17. CYLE CHRISTOPHER LARIN

18. RACHID GHEZZAL

23. WELINTON SOUZA SILVA

46. SERDAR SAATÇI

65. EMİRHAN İLKHAN