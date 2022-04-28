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Kayserispor – Beşiktaş maçı canlı izle | Kayserispor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Kayserispor – Beşiktaş maçı canlı izle | Kayserispor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Kayserispor – Beşiktaş maçı canlı izle | Kayserispor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Kayserispor – Beşiktaş maçı canlı izle | Kayserispor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek Ok ve Murat Engin Gözütok yapıyor.

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçı  BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KAYSERİSPOR İLK 11

33. SILVIU LUNG
3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH
5. SEYEDMAJID HOSSEINI
10. OLIVER MICHEL KEMEN
19. MARIO GAVRANOVIC
21. LIONEL JULES CAROLE
26. THIAM MAME BABA
27. ONUR BULUT
28. RAMAZAN CİVELEK
45. YILDIRIM MERT ÇETİN
91. ANDREA BERTOLACCI

BEŞİKTAŞ İLK 11

30. ERSİN DESTANOĞLU
2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER
3. RIDVAN YILMAZ
4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO
9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA
13. ATIBA HUTCHINSON
17. CYLE CHRISTOPHER LARIN
18. RACHID GHEZZAL
23. WELINTON SOUZA SILVA
46. SERDAR SAATÇI
65. EMİRHAN İLKHAN

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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