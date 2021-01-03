Kayserispor-Beşiktaş maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ve Beşiktaş karşılaşıyor. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar....
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Kayserispor, bu sezon, 14 maçta 10 puan topladı ve 21. sıradaki yerini aldı. Beşiktaş ise 14 maçta 28 puan topladı ve 4. sırada bulundu. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçı, saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kayserispor-Beşiktaş maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Karşılaşmayı bugün saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Kayserispor (1G 2B), lig tarihinde rakibine karşı dört maçlık bir seri yaşamadı.
- Kayserispor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (8G 3B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı. Siyah-beyazlı ekip, 2011/12 sezonundan bu yana rakibine üst üste iki kere mağlup olmuyor.
- Süper Lig'de 10 maçtır galip gelemeyen Kayserispor (4B 6M), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
- Süper Lig'de oynadığı son üç maçı gol yemeden kazanan Beşiktaş, en son Ekim-Kasım 2009 arasında bu şekilde daha uzun bir seri yakalamıştı (5 maç).
- Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım Beşiktaş (60 puan; 19G 3B 7M).