Kayserispor-Beşiktaş maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Kayserispor, bu sezon, 14 maçta 10 puan topladı ve 21. sıradaki yerini aldı. Beşiktaş ise 14 maçta 28 puan topladı ve 4. sırada bulundu. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçı, saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kayserispor-Beşiktaş maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Karşılaşmayı bugün saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ