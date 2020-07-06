Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 30.hafta maçında Kayserispor - Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kaysersipor - Beşiktaş maçı 6 Temmuz (bugün) 21:00'da başlayacak. Karşılaşma, Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'inb yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 6 Temmuz (bugün) saat 21:00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Rienstra, Sapunaru, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Dja Djedje, Mensah, Gustavo Campanharo, Kravets, Mesanovic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Victor Ruiz, Vida, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Elneny, N'koudou, Lens, Diaby, Burak Yılmaz