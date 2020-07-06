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Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan maçta Kayserispor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 30.hafta maçında KayserisporBeşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Kaysersipor - Beşiktaş maçı 6 Temmuz (bugün) 21:00'da başlayacak. Karşılaşma, Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'inb yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 6 Temmuz (bugün) saat 21:00'da  beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Rienstra, Sapunaru, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Dja Djedje, Mensah, Gustavo Campanharo, Kravets, Mesanovic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Victor Ruiz, Vida, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Elneny, N'koudou, Lens, Diaby, Burak Yılmaz



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