Kayserispor, Bülent Uygun’u resmen açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Kayserispor, Samet Aybaba'nın istifasının ardından yeni teknik direktörünü resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bülent Uygun'u teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #İstikbalMobilyaKayserispor"

Bülent Uygun, Kayserispor'un bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA