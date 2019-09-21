Kayserispor Denizlispor berabere kaldı Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor puanını 3'e yükseltirken, Denizlispor da puanını 8 yaptı.

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Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Denizlispor'un golünü atarken, Kayserispor'un golünü ise 13. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 3'e yükseltirken, Denizlispor da puanını 8 yaptı. MAÇIN GOL DAKİKALARI 13. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Lopes, topu cezaalanı içerisindeki Adebayor'a aktardı. Adebayor, arka direkte bulunan Pedro Henrique'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu, topun gelişine vurarak golünü attı. 1-0 75. dakikada Radoslaw Murawski ceza alanı dışında topla buluştu. Radoslaw Murawski'nin sert şutunda top Lung'un solundan ağlara gitti. 1-1



