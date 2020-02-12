Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





Kaynak: AA