Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler internet arama motorlarında Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 31 Ekim 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı, Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kayserispor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i izlemek için Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Caner Ak görev alacak.