Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadele futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Caner Ak görev alacak.