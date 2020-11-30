Süper Lig'de 10. haftanın sonuna geliyor. Pazartesi günü oynanacak iki maçtan birisi olan Kayserispor - Karagümrük maçını tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Karşılaşmayı merak eden futbolseverlerin, tüm sorularının cevapları haberimizde mevcut. Ev sahibi ekip Kayserispor, 8 maçta 7 puan toplayarak ligin 18. sırasında yerini aldı. Ligin yeni ekibi Karagümrük ise 9 maçta 13 puanla 8. sırada yer aldı. Peki, Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Karagümrük maçı, 30 Kasım Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi,hakem Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Cem Satman üstlenecek.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Bu akşam saat 19.30'da başlayacak olan Kayserispor - Karagümrük maçı, beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ