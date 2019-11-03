Kayserispor- Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.

CANLI ANLATIM

27' Kayserispor'da sakatlanan Polain'in yerine Levent Gülen oyunda.

Pozisyon 26' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Moses ceza alanı dışından mermi gibi bir şut çekti! Top üst direkte patladı.

Pozisyon 22' Fenerbahçe kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Frikikte topun başına gelen Ozan Tufan meşin yuvarlağı farklı bir şekilde üstten auta yolladı.

Pozisyon 9' Fenerbahçe'de Moses sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza alanı içinde Muriqi hareketlendi ancak topa dokunamadı.

Fenerbahçe'de Moses sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza alanı içinde Muriqi hareketlendi ancak topa dokunamadı.

Pozisyon 3' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Top barajdan döndü!

Maç Başladı 1' Kayseri'de ilk düdük geldi!

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak