Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM Süper Lig 21. hafta açılış maçı olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Bu akşam deplasmanda İstiklal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerin performansında olacak. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı...

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