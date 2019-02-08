Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM
Süper Lig 21. hafta açılış maçı olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Bu akşam deplasmanda İstiklal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerin performansında olacak. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı...
Süper Lig 21çç hafta açılış maçı olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Bu akşam deplasmanda İstiklal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerin performansında olacak. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı...
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
KAYSERİSPOR 0-0 FENERBAHÇE
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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ
Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
KAYSERİSPOR'UN İLK 11'LERİ
Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS
MEHMET TOPAL CEZALI
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, sarı kart cezası sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart görmesi durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.
MIHA ZAJC İLK KEZ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'ın, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda olması bekleniyor.
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