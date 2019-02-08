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Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig 21. hafta açılış maçı olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Bu akşam deplasmanda İstiklal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerin performansında olacak. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı...

Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig 21çç hafta açılış maçı olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Bu akşam deplasmanda İstiklal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler yeni transferlerin performansında olacak. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

KAYSERİSPOR 0-0 FENERBAHÇE

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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ

Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KAYSERİSPOR'UN İLK 11'LERİ

Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy 
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS

MEHMET TOPAL CEZALI

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, sarı kart cezası sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart görmesi durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.

MIHA ZAJC İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'ın, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda olması bekleniyor.

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