Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Aksel, Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre, Hasan Hüseyin, Kravets
Fenerbahçe: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz, Tolga, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: ERSUN YANAL TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Kayserispor maçında takımın başında olmayacağı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi.
KARŞILAŞMANIN RÖVANŞI 21 OCAK SALI GÜNÜ OYNANACAK
İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.
Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
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