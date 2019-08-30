Kayserispor-Galatasaray maçı canlı anlatım merakla araştırılıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte Canlı skor...

Kayserispor-Galatasaray maçı canlı anlatım! CANLI SKOR

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3' Kayserispor'da ise Atila Turan yerine Yasir Subaşı görev yapıyor. Yeni transfer Adebayor'da kendine ilk 11'de yer bulan isimlerden.

1' Maç başladı.

Ligde oynadığı iki maçta sadece 1 puan toplayabilen Galatasaray, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasi Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Ömer, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Belhanda, Babel, Feghouli, Diagne