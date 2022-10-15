Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 10.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Kayserispor - Galatasaray maçı canlı izle | Kayserispor - Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 10.haftasındaki Kayserispor - Galatasaray maçı 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'de başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

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KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kayserispor - Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ