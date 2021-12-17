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Kayserispor – Gaziantep FK canlı izle | Kayserispor – Gaziantep FK maçı Bein Spots HD 3 yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Kayserispor – Gaziantep FK canlı izle | Kayserispor – Gaziantep FK maçı Bein Spots HD 3 yayın izle linki haberimizde...

Kayserispor – Gaziantep FK canlı izle | Kayserispor – Gaziantep FK maçı Bein Spots HD 3 yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor  ile Gaziantep FK  arasında oynanan maçı futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Kayserispor – Gaziantep FK canlı izle | Kayserispor – Gaziantep FK maçı Bein Spots HD 3 yayın izle linki haberimizde...

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK CANLI İZLE 

Kayserispor ile Gaziantep FK  arasında oynanan maç  Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da başladı

Zorlu maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar’ın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve  Tuğberk Cubay yapıyor.

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK CANLI İZLE 

BEİN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kayserispor ile Gaziantep FK maçı, BeIN Sports HD 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. 

BeIN Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11 

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Campanharo, Thiam, Emrah Başsan,  Kemen, İlhan Parlak.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou,Djilobodji, Caulker, Toşça, Halil İbrahim, Furkan, Doğan, El Messaoudi, Figueiredo, Kenan.

Tayfun Altuntaş
Editör
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