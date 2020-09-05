Süper Lig'in başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Takımlar yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yaparken son hazırlık maçlarına da çıkıyor. Yeni transferlerin ve oyuncuların sezon öncesi kondisyon durumlarını ölçmek için oldukça etkili olan hazırlık maçlarında bugün, Kayserispor kendi evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Daha önce iki hazırlık maçına çıkan Gaziantep, Eskişehirspor ve Denizlispor'a karşı oynayarak galibiyet almıştı. Kayserispor'un ise henüz ilk hazırlık maçı. Peki, Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak hazırlık maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Kadir Has Stadyumunda, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

HANGİ KANALDA?

5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak olan Kayserispor - Gaziantep FK maçı için henüz bir yayıncı bildirilmedi. Karşılaşmanın naklen yayınlanması beklenmiyor. Mücadeleden haberdar olmak isteyen taraftarlar, iki takımında sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.