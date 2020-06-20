Kayserispor-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kayserispor'un ev sahipliği yapacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk oldu. Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 18:30'da oynanacak müsabakanın 11'leri belli oldu.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Pedro Henrique, Yasir, Rienstra, Djedje, Angelo, Campanharo, Mensah
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Toure, Candeias, Arda, Baiano, Sio, Stancu
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla boyun eğen Hes Kablo Kayserispor ise 22 puanla son sıraya demir atmış durumda.
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