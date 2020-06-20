Kayserispor-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk oldu. Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 18:30'da oynanacak müsabakanın 11'leri belli oldu.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Pedro Henrique, Yasir, Rienstra, Djedje, Angelo, Campanharo, Mensah

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Toure, Candeias, Arda, Baiano, Sio, Stancu

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 31 puanla 12. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla boyun eğen Hes Kablo Kayserispor ise 22 puanla son sıraya demir atmış durumda.