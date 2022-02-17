Miraç Kandili sözleri uzun | Miraç Kandil mesajları uzun, anlamlı resimli 2022Ümraniyespor 2–1 Adanaspor | Maç sonucu, özetiBB Erzurumspor – Eyüpspor maçı canlı izle | BB Erzurumspor – Eyüpspor TRT Spor canlı yayın izle linkiMiraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır? 100 rekatlık namaz nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?Boş plaka sorgulama 2022 EGM, SMS | e-Devlet boş plaka sorgulama nasıl yapılır?Torba kapandı PTT ne anlama geliyor, PTT Kargo torba kapandıktan sonra ne zaman gelir?Kayserispor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?YÖKDİL 2 çıkmış sorular PDF | YÖKDİL 2 soru ve cevapları 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017Son dakika! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!Maltız ne demek, TDK'ya göre Maltız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kayserispor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Peki Kayserispor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kayserispor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor ile Giresunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kayserispor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KAYSERİSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor – Giresunspor maçı 19 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor – Giresunspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT