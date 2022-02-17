Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor ile Giresunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kayserispor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

KAYSERİSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor – Giresunspor maçı 19 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor – Giresunspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.