Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveye tırmanan ünlü ismi duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz küfürlü yorumuyla hayrete düşürdü! Kimse bunu beklemiyordu!Beşiktaş'ta tarihi gün! Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi yüzleşiyor!Zamlar en çok yağ ve şekeri vurdu! Marketler kota uygulamasına gitti!Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında şehit olmuştu! Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit gözyaşlarıyla toprağa verildi2. Sayfa'da bomba itiraf! Değişimiyle dikkat çeken Ferah Zeydan'dan yıllar sonra gelen ihanet açıklaması! Aldatmasının nedenini duyan inanamadı!Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş canını zor kurtardı: Ben ayıya sarıldım güreş yaptık, kaldırıp atınca çekip gittiKYK burs başvurusu sonuçları açıklandı mı 2021? KYK burs- kredi sonuçları ne zaman açıklanır 2021?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor ile Göztepe karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen vatandaşlar ise internet arama motorlarında Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Göztepe maçı 22 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Göztepe maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor - Göztepe maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT