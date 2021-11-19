2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Göztepe maçı 22 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Göztepe maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor - Göztepe maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.