Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Kayserispor - Hatayspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 8 puana ulaşan Hatayspor, 12'inci sırada bulunuyor. Kayserispor ise 6 maçın sonunda 6 puan alarak 17'inci sırada yerini aldı. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Kayserispor - Hatayspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Kayserispor - Hatayspor maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ