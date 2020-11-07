Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın Pazar günü oynanacak maçları arasında Kayserispor ve Hatayspor mücadelesi bulunuyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Kayserispor - Hatayspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 8 puana ulaşan Hatayspor, 12'inci sırada bulunuyor. Kayserispor ise 6 maçın sonunda 6 puan alarak 17'inci sırada yerini aldı. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Kayserispor - Hatayspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Kayserispor - Hatayspor maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
- Bu sezon Süper Lig'de aldığı iki galibiyeti de üst üste iki yenilgiyle takip eden Kayserispor (2G 4M), son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
- Bu sezon oynadığı ilk üç Süper Lig maçında da kalesini gole kapatan Hatayspor, son iki karşılaşmada toplam yedi gole izin verdi. Akdeniz ekibi, en son Şubat 2020'de 1. Lig'de üst üste üç maç gol yemişti.
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 17 maçın sadece ikisini kazanabilen Kayserispor (6B 9M), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı.
- Bu sezon Süper Lig'de en az orta yapan iki takım (75, Kayserispor & 63, Hatayspor) bu maçta karşı karşıya geliyor.
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Kayserispor'dan (15) daha az isabetli şut çeken iki takımdan biri Hatayspor (13; Gençlerbirliği ile eşit). Sarı kırmızılı ekip, aynı zamanda Fatih Karagümrük'ün (43) ardından kalesine en fazla şut gelen takım konumunda (38).
- Bu sezon Süper Lig'de duran top golü atamayan üç takımdan biri Hatayspor (Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile birlikte). Kayserispor ise henüz bu şekilde gol yemeyen üç ekipten biri konumunda (Hatayspor ve Kasımpaşa ile birlikte).
- Kayserispor forveti Wilfried Kanga, Ekim 2016'dan (Fransa Ulusal Ligi) bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçında fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.
- Kayserispor forması giyen Pedro Henrique, Süper Lig'de attığı son üç golün ikisini lige o sezon yükselen takımlara karşı kaydetti (Gençlerbirliği & BB Erzurumspor).
- Hatayspor'un bu sezon attığı dört Süper Lig golünün ikisinde Selim Ilgaz'ın doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).