Ziraat Türkiye Kupasına 4. Eleme Tur'unda dahil olan Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor bugün Kadir Has Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Hekimoğlu Trabzon ile tur için mücadele edecek. Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenman ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kupada hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Samet Aybaba bugün oynanacak olan maçta ligi düşünerek yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor. Peki, Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kemal Mavi yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Hakan Ülker.

HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncılığını üstlenen Turkuvaz Medya Grubu, A Spor ekranlarından tüm maçları yayınlıyor. Bugün oynanacak Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon maçı da saat 17.00'de A Spor ekranlarından izlenebilecek.