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Kayserispor, Hikmet Karaman ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kayserispor, Hikmet Karaman ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kayserispor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Başkanımız Dr. Erol Bedir ile bir araya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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