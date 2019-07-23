Kayserispor ikinci hazırlık maçından da mağlup ayrıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçında Salzburg'a 3-0 yenildi.

Umut Bulut'un kaptan olarak çıktığı karşılaşmaya Salzburg ve İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında sol taraftan gelişen Salzburg atağında Okugawa ceza sahası içine ortalanan topa kafayla vurarak skoru 0-1 yaptı.

İlk yarının sonuna doğru ise İstikbal Mobilya Kayserispor Deniz Türüç ile korner kullandı. Topu kapan Salzburg kontra atağa kalktı. Dengesiz yakalanan İstikbal Mobilya Kayserispor defansının toparlanmaya çalıştığı sırada Camara farkı ikiye çıkaran golü attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ikinci yarıya kalede Hakan Arıkan ile başladı. İlk yarıya göre topu ayağında daha fazla tutan İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Hakan, gelişen Salzburg ataklarında gole izin vermedi.

85. dakikada kendi yarı sahasında top çeviren İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Hakan Arıkan büyük bir hataya imza attı. Ceza sahası dışında Adamu'nun presinde Hakan Arıkan topu ıskaladı. Adamu, Hakan Arıkan'ın bu hatasını affetmedi ve skoru 3-0'a getiren gölü attı.

Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Kaynak: İHA