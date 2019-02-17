Kayserispor ile Göztepe 10. kez

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 10.kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 22.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. İki takım, Süper Lig tarihinde 10.kez karşılaşacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor 2 kez, Göztepe 3 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe, Kayseri'de 5. kez karşılaşacak. Geride kalan 4 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken 2 kez de berabere bitti. Rakip takımın Kayseri'de galibiyeti bulunmuyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2018/2019 Göztepe-İ.M.Kayserispor 2-0

2017/2018 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1

2017/2018 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-0

1979/1980 İ.M.Kayserispor-Göztepe 3-2

1979/1980 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1

1974/1975 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-1

1974/1975 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0

1973/1974 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0

1973/1974 İ.M.Kayserispor-Göztepe 0-0

Kaynak: İHA