Kayserispor İzmir’de siftah peşinde
İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Kayserispor, Göztepe'ye konuk olacak rakibi ile Süper Lig maçlarında İzmir'de 5 kez karşılaşan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini almak istiyor. Bugüne kadar rakibini İzmir'de mağlup edemeyen Kayserispor, bu sezon geride kalan 6 haftada da kazanmayı başaramadı.
10 maç oynandı
Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 3 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2018/2019 İ.M.Kayserispor-Göztepe 2-1
2018/2019 Göztepe-İ.M.Kayserispor 2-0
2017/2018 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1
2017/2018 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-0
1979/1980 İ.M.Kayserispor-Göztepe 3-2
1979/1980 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-1
1974/1975 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-1
1974/1975 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0
1973/1974 Göztepe-İ.M.Kayserispor 1-0
1973/1974 İ.M.Kayserispor-Göztepe 0-0
İzmir'de 6.kez
Göztepe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, İzmir'de 6. kez karşılaşacak. Kayserispor, Süper Lig'deki maçlarda deplasmanda hiç kazanamadı. Geride kalan 5 maçta Göztepe 3 kez kazanırken 2 maç da berabere bitti.
Kaynak: İHA
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