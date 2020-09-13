Süper Lig'in açılış haftasında heyecan devam ediyor. Süper Lig'de tecrübeli Kayserispor ve Kasımpaşa, zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Sezona yeni teknik adamlarıyla giren iki ekipte, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hazırlık dönemlerini iyi geçiren Kayserispor ve Kasımpaşa, lige galibiyetle başlayarak taraftarlarını sevindirmenin peşinde. Kayserispor - Kasımpaşa maçı hakkında merak edilenleri haberimizde verdik. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kayserispor ve Kasımpaşa arasında oynanacak zorlu mücadele, 13 Eylül saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, Kadir Has Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Zorlu maçın hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Ali Saygın Ögel üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Kayserispor ve Kasımpaşa arasında 13 Eylül saat 17.00'de oynanacak mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarların, Digitürk üyeliğine sahip olması gerekmekte.