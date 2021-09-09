Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Kasımpaşa maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Kasımpaşa karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.