Kayserispor-Konyaspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ

Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Kayserispor-Konyaspor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 12 maçta 15 puana ulaşan Konyaspor, 13. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 12 maçta 10 puana ulaşarak 18. sırada yerini aldı. Kayserispor ve Konyaspor mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Kayserispor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Samet Çiçek üstlenecek. 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kayserispor-Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Perşembe günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ