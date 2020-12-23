Kayserispor-Konyaspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ
Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 14. hafta maçları arasında Kayserispor-Konyaspor maçı bulunuyor. Peki, Kayserispor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Kayserispor-Konyaspor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 12 maçta 15 puana ulaşan Konyaspor, 13. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 12 maçta 10 puana ulaşarak 18. sırada yerini aldı. Kayserispor ve Konyaspor mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Kayserispor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Samet Çiçek üstlenecek. 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kayserispor-Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Perşembe günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Konyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor (1B 3M), tek galibiyetini deplasmanda aldı (Şubat 2019).
- Kayserispor deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Konyaspor (toplam 7), bu karşılamaların sadece birini kazanabildi (2B 2M).
- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Kayserispor, en son 2016/17 sezonunda dört maçlık bir gol hasreti yaşamıştı.
- Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Konyaspor (1G), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (2-0 vs Fenerbahçe).
- Bu sezon rakip ceza sahalarında topla Kayserispor (179) ve Konyaspor'dan (176) daha az buluşan tek takım Rizespor (169).