Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kayserispor, ligde 18 maça çıktı ve 16 puan toplayarak 18. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir ise 18 maçta, 23 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı, 19 Ocak Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Salı günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.