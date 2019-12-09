İki takım Kayserispor Rizespor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 14. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Kayserispor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

İstikbal Mobilya Kayserispor Süper 14. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. 7 puanla ligin son sırasında bulunan ev sahibi ekip bu müsabakadan 3 puan elde ederek çıkış yakalamak istiyor.

Kayserispor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Rizespor maçı Süper Lig’de 14. hafta puan durumuna son şeklini verecek. Çaykur Rizespor müsabakadan galip geldiği takdirde alt sıralardan uzaklaşacak ve orta sıralara yükselecek. İstikbal Monilya Kayserispor ise galip gelmesi durumunda en alt sıradan kurtulacak. İşte karşılaşma öncesi takımlarda son durumlar ve mücadeleye ilişkin notlar.

İki ekibin kozlarını paylaşacakları haftanın kapanış mücadelesi 9 Aralık 2019 Pazartesi günü oynanacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20:00’de başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

HAKEM FIRAT AYDINUS

İki ekibin karşı karşıya gelecekleri müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Şimdiye kadar 23 kez karşılaşan takımların maçlarında 10 kez Kayserispor sahadan galibiyetle ayrılırken 5 mücadele de Çaykur Rizespor’un üstünlüğü ile sona erdi. İki takım arasındaki 8 müsabaka da ise kazanan çıkmadı.

SAKAT VE CEZALI İSİMLER

Ev sahibi ekipte Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi, Levent Gülen Eray İşcan sakatlıkları nedeniyle, Bilal Başakçıoğlu ve Paul Georges Ntep de kadro dışı bırakılmaları nedeniyle sahada olamayacak. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor’da ise Mostapha El Kabir, Boldrin, Pauw, Morozyuk ve Sasse devam eden sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak.