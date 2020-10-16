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Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan geri dönüyor. Cumartesi günü oynanacak maçlar arasında Kayserispor ve Sivasspor maçı bulunuyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Haftanın ikinci maçında Kayserispor, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Bu sezon 4. hafta sonunda orta sıralarda yer alan iki takımda çıkış sergilemek istiyor. Kayserispor, 4 haftada aldığı 6 puan ile 10. sırada yer alıyor. Ligde bir haftayı BAY geçen Sivasspor ise 3 maç sonunda 4 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftanın ilk maçı Kayserispor - Sivasspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Samet Çiçek üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Kayserispor - Sivasspor mücadelesi Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung - Krvzic, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Attamah, Campanharo, Pedro, Fernandes, Muğdat, Kanga

Sivasspor: Samassa- Goiano, Camara, Caner, Uğur, Ninga, Hakan, Fayçal Fajr, Gradel, Yasin, Yatabare(Kayode)

Onur Çelik
Spor Editörü


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