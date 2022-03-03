Kayserispor tarih yazıyor! 13 yıl sonra ilk kez...

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla alt sıralardan kurtulan ve rakiplerine geçit vermeyen Kayserispor, başarılı grafiğini Ziraat Türkiye Kupası'nda da gösterdi.

Çeyrek final aşamasında zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip rakibini 2-1'lik skorla geçerek 13 yılın ardından yarı finale çıkmaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

3. TURDAN KATILDI

Star Spor'da yer alan habere göre bu sezon kupaya 3. turda katılan Kaysersipor Artvin Hopaspor'u 3-0'lık skorla geçti. Kupanın 4. turunda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 4-0'la mağlup eden sarı-kırımızlı ekip, 5. tur karşılaşmasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u da 4-0'lık net skorla geçerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor, bu turda zorlu rakibini 1-0 mağlup etmeyi bildi ve çeyrek finalde de Beşiktaş'ın rakibi oldu. Dün akşam İstanbul'da oynanan çeyrek final maçında Beşiktaş'ı da 2-1 yenerek eleyen Kayserispor zorlu rakiplerinin üstesinden bir bir gelerek adını yarı finale yazdırmış oldu.

13 SEZON SONRA YARI FİNALDE

En son 2007-2008 yılında kupayı müzesine getirmeyi başaran Kayserispor, aradan geçen 13 yılda kupada yarı final aşamasına ulaşamadı.

2007-2008 yılında çeyrek finalde Gençlerbirliği Oftaşspor'u eleyen Kayserispor, yarı finalde eşleştiği Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0, evinde de 4-1 yenerek finale yükselmişti. Gençlerbirliği ile Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan final maçının normal süresi 0-0 biterken seri penaltı atışlarında 11-10 kazanan Kayserispor, kupayı müzesine götürdü.

GEÇEN HAFTA LİGDE KARŞILAŞTI

Bu sezon da Hikmet Karaman ile oldukça etkili bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından yarı finalde Trabzonspor'a karşı mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta ligde Trabzonspor'a konuk olan Kaysersipor rakibine 2-1 mağlup olmuştu.