Kayserispor Teknik Direktörü Uğur Kulaksız kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

HES Kablo Kayserispor'da son 4 lig maçında alınan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından Romen Teknik Direktör Dan Petrescu ile yollar ayrıldı. Takımın başına kimin geçeceği merek edilirken sezonun geri kalan kısmında Uğur Kulaksız'ın takımında olmasına karar verildi.

UĞUR KULAKSIZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Uğur Kulaksız, 15 Haziran 1974 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. 2005 yılında Kayserispor'ın alt yapısında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kayseri Şekerspor'da antrenörlük yaptı. 2008 yılında da Erketlispor'un Amatör Takım Teknik Sorumlusu oldu. Buradan 2009 yılında Kayseri Erciyesspor'a geçti ve Gençlik Gelişim Antrenörlüğü yaptı. Kulaksız, 2010 -2013 yılları arasında Kocasinan Şimşek Spor'da alt yapı takımlarında antrenör olarak görev aldı.

2013 yılında tekrar Kayserispor'a dönen Kulaksız, U-13, U-14, U-15 takımlarında teknik sorumlu olarak görev aldıktan sonra 2020 yılının Şubat ayında Kayserispor'da Fitness Antrenörü olarak görev aldı. 46 yaşındaki Kulaksız, 24 Şubat 2021 tarihinde ise Kayserispor'da teknik direktör olarak görev yapıyor.