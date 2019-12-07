Kayserispor tesislerinin adı Recep Mamur olarak değiştirildi
İstikbal Mobilya Kayserispor'un devam eden genel kurulunda kulüp tesislerinin adının Recep Mamur Tesisleri olarak değiştirilmesi kararı alındı.
Kayserispor'da tesislerin adı değişti.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un devam eden genel kurulunda kulüp tesislerinin adının Recep Mamur Tesisleri olarak değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca Kayserispor'da yıllarca başkanlık yapan Recep Mamur, "Fahri" başkan olarak seçildi.
Kaynak: İHA
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