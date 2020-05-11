Kayserispor topbaşı yaptı
KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel olarak çalışan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, bugün topbaşı yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde...
KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel olarak çalışan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, bugün topbaşı yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.
İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından ayak tenisi maçı oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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