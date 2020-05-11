Kayserispor topbaşı yaptı

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel olarak çalışan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, bugün topbaşı yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından ayak tenisi maçı oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.





Kaynak: AA