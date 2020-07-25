Süper Lig'in son haftasında kritik maçlar devam ediyor. Ligde şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, küme düşme hattında bulunan Kayserispor ile karşılaşacak. Küme düşmemek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Kayseri ekibi, bordo-mavililer karşısında galibiyet arayacak. 34. hafta maçında Kayserispor-Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Trabzonspor maçı 25 Temmuz (bugün) 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Trabzonspor maçı 25 Temmuz (bugün) saat 21.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Yasir Subaşı, Rienstra, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Henrique, Aksel Aktaş, Dja Djedje, Campanharo, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ahmet Çörekçi, Camp, Da Costa, Novak, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Badou Ndiaye, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Sörloth