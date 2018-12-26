Kayserispor U21 sınıfta kaldı
Türkiye Futbol Federasyonu U21 Ligi'nde mücadele veren Kayserispor, ilk yarıyı hiç de başarılı olamadı.
Türkiye Futbol Federasyonu U21 Ligi'nde mücadele veren Kayserispor, ilk yarıyı hiç de başarılı olamadı.
Kayserispor U21 takımı, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta sadece 2 galibiyet alırken 4 kez berabere kaldı 11 kez de mağlup oldu. Rakiplerine 13 gol atarken kalesinde ise 36 gol gören Kayserispor, puan tablosunda -23 averajla 16. sırada yer bulabildi.
Sorumlu yönetici Serdar Maraşlı ile Alt Yapı Antrenörü Alper Kelkitli'nin tüm eleştiri oklarını üzerine çektiği sarı kırmızılı takımının 2018-2019 sezonunun ilk yarısında oynadığı 17 maçlar ve neticesi şöyle:
1.Hafta: Kayserispor-Antalyaspor 1-0
2.Hafta: Bursaspor-Kayserispor 2-0
3.Hafta: Kayserispor-Y.Malatyaspor 0-0
4.Hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 1-1
5.Hafta: Göztepe-Kayserispor 3-1
6.Hafta: Kayserispor-Konyaspor 0-0
7.Hafta: Beşiktaş-Kayserispor 3-0
8.Hafta: Kayserispor-Ç.Rizespor 3-5
9.Hafta: M.Başakşehir-Kayserispor 1-0
10.Hafta: Kayserispor-Sivasspor 2-1
11.Hafta: Ankaragücü-Kayserispor 2-0
12.Hafta: Kayserispor-Galatasaray 1-3
13.Hafta: Alanyaspor-Kayserispor 2-1
14.Hafta: Kayserispor-Trabzonspor 2-7
15.Hafta: Kasımpaşa-Kayserispor 3-0
16.Hafta: Kayserispor-Akhisarspor 1-1
17.Hafta: Erzurumspor-Kayserispor 2-0
Kaynak: İHA
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