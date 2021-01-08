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Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşyıa geliyor. Peki, Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sundu. Peki, Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Kayserispor, ligde oynadığı son 16 maçta, 13 puan toplayarak 20. sıraya yerleşti. Yeni Malatyaspor ise 16 maçta 21 puana ulaşarak puan durumunda 10. sırada yer aldı. Bu ligde Kayserispor evinde 7 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Yeni Malatyaspor toplamda 4 maçtır kazanamıyor.

KAYSERİSPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı, 9 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Erkan Özdamar tarafından yönetilecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Cumartesi saat 16.00'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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