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  3. Kayserispor:0-GO Ahead Eagles:2

Kayserispor:0-GO Ahead Eagles:2

Kayserispor, Antalya'da sürdürdüğü kampta hazırlık maçı yaptığı GO Ahead Eagles takımına 2-0 yenildi.

Kayserispor:0-GO Ahead Eagles:2

Kayserispor, Antalya'da sürdürdüğü kampta hazırlık maçı yaptığı GO Ahead Eagles takımına 2-0 yenildi.

Kayserispor 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2.yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Kayserispor hazırlık maçında Go Ahead Eagles ile karşılaştı.

Karşılaşma Go Ahead Eagles'ın 22 ve 81.dakikalarda attığı golle 2-0 sona erdi.

Kayserispor sahaya Lung, Atila, Sapunaru, Kana-Bıyık, Bilal, Hasan Hüseyin, Şamil, Varela, Deniz, Chery, Umut ilk onbiri ile çıktı.

Kayserispor:0-GO Ahead Eagles:2

Kayserispor:0-GO Ahead Eagles:2

Kaynak: İHA

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