Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
KAYSERİSPOR–ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı 15 Nisan 2022 Cuma günü Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Kemal Yılmaz yapıyor.
KAYSERİSPOR–ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE
KAYSERİSPOR–ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KAYSERİSPOR–ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
KAYSERİSPOR İLK 11
33. SILVIU LUNG
3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH
5. SEYEDMAJID HOSSEINI
9. MUSTAFA PEKTEMEK
17. EMRAH BAŞSAN
21. LIONEL JULES CAROLE
24. İBRAHİM AKDAĞ
26. THIAM MAME BABA
27. ONUR BULUT
45. YILDIRIM MERT ÇETİN
88. GUSTAVO CAMPANHARO
ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11
1. TARIK ÇETİN
2. PAPISS DEMBA CISSE
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
9. TYLER DOMINIC BOYD
15. EREN ALBAYRAK
16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
27. FABRICIO SANTOS DE JESUS
52. ERİK SABO
53. BOLASIE YALA
77. GÖKHAN GÖNÜL
83. GEDSON CARVALHO FERNANDES