Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Kayserispor–Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

KAYSERİSPOR–ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı 15 Nisan 2022 Cuma günü Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Kemal Yılmaz yapıyor.

KAYSERİSPOR–ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

KAYSERİSPOR–ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KAYSERİSPOR–ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KAYSERİSPOR İLK 11

33. SILVIU LUNG

3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH

5. SEYEDMAJID HOSSEINI

9. MUSTAFA PEKTEMEK

17. EMRAH BAŞSAN

21. LIONEL JULES CAROLE

24. İBRAHİM AKDAĞ

26. THIAM MAME BABA

27. ONUR BULUT

45. YILDIRIM MERT ÇETİN

88. GUSTAVO CAMPANHARO

ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

1. TARIK ÇETİN

2. PAPISS DEMBA CISSE

3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN

9. TYLER DOMINIC BOYD

15. EREN ALBAYRAK

16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

27. FABRICIO SANTOS DE JESUS

52. ERİK SABO

53. BOLASIE YALA

77. GÖKHAN GÖNÜL

83. GEDSON CARVALHO FERNANDES