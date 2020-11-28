Kayserispor'da 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Kayserispor kulübünde son olarak Wilfried Kanga, koronavirüs salgınına yakalanmış ve tedavi olduktan sonra takıma katılmıştı.