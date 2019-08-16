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Kayserispor’da 4 eksik var

İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor maçında 4 futbolcusundan yoksun mücadele edecek.

Kayserispor’da 4 eksik var

İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor maçında 4 futbolcusundan yoksun mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son çalışmasını bugün gerçekleştirerek maç saatini kampa girecek. Sarı Kırmızılı takımda 4 futbolcu Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.

Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Silviu Lung, sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets, Bernard Mensah maç kadrosunda yer alamayacak.

Kaynak: İHA

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